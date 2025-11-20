Сегодня 07:10 Гарбузов: предприятия Москвы увеличили выпуск бумажной продукции на 3,6% 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Льготы

Промышленность

Правительство Москвы

Москва

Выпускающие изделия из бумаги и картона московские предприятия за первые девять месяцев этого года увеличили объем производства на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что продукция столичных компаний используется в печатной, текстильной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности. Ящики, коробки, обои, упаковочные материалы, гибкая тара и другая продукция необходима во многих отраслях.

«Сегодня в Москве работает более 700 предприятий, занятых в деревообрабатывающей промышленности, в том числе в производстве бумаги, а также в полиграфической отрасли. Компаниям доступен широкий пул мер поддержки, благодаря которым они модернизируют мощности, открывают новые линии и наращивают выпуск продукции. Так, с января по сентябрь производство изделий из бумаги и картона увеличилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — рассказал Гарбузов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Занимающаяся выпуском бумажной одноразовой посуды компания «Ламбумиз» за девять месяцев увеличила продажи сразу на 7%. Председатель совета директоров фирмы Сергей Ботвин отметил, что прибыль с начала года превысила 180 миллионов рублей. «Компания активно готовится к запуску производства асептической упаковки: расширяет команду и производит бесплатные тестовые партии», — отметил он.

«Ламбумиз» имеет статус промышленного комплекса, что дает ей право на налоговые льготы.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Еще одна столичная компания «Дельта Принт Т» расширила парк оборудования, заключив сразу несколько контрактов. Часть новой техники уже запустили. Полное обновление производства завершат до конца года.

Это решение не только увеличит объемы полиграфической продукции, но и расширит производственный ассортимент.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Постоянное открытие новых технологических предприятий сохраняет за Москвой звание крупнейшего индустриального и научно-инженерный центра России. Сейчас в столице работают более 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся 755 тысяч человек. При этом компании могут рассчитывать на получение более 20 различных мер поддержки, включая льготное инвестиционное кредитование, офсетные контракты и другие инструменты.