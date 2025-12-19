Гарбузов: первый в России LAN-кабель для нефтегазодобычи разработали в Москве

Столичный завод «Спецкабель» разработал первые в России взрывобезопасные герметизированные кабели для прокладки коммуникаций по нефтегазодобыче. Об этом заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Это уникальное изделие — первый в России кабель для построения коммуникаций на объектах повышенной опасности и в сложных климатических условиях», — добавил он.

Секрет конструкции — в уникальной технологии заполнения внутренних пустот. Кроме того, в кабеле нет алюминиевых деталей. Работать кабели могут при температурах от -70 до +85 градусов по Цельсию. Благодаря этому применять продукцию предприятия можно на максимально широком спектре производств и в любых климатических условиях.

При поддержке столичных властей завод возводит новую производственную площадку. Кроме того, по офсетному контракту он поставит для Московского метрополитена 315 наименований продукции.