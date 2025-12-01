Гарбузов: переработку вторичного пластика увеличат в Москве

Одно из столичных предприятий в следующем году введет в эксплуатацию новый корпус площадью 2,5 тысячи квадратных метров, который позволит значительно увеличить переработку пластика. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Он будет ориентирован на производство фиксаторов арматуры для монолитных строений из переработанного пластика, что позволит ежегодно использовать более 500 тонн материала вторично», — рассказал он.

Компания «ХимАвто» работает на рынке около 30 лет и уделяет особое внимание вопросам экологии и качества. Для развития своего бизнеса она привлекла льготный инвестиционный кредит, в чем ей помог Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

В общей сложности, по словам мэра Сергея Собянина, при поддержке Фонда создадут более двух миллионов квадратных метров инфраструктуры. Всего в столице около 4,6 тысячи промышленных предприятий, на которых работают около 755 тысяч человек.