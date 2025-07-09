Гарбузов: передовые разработки в микроэлектронике и фотонике представили в Екатеринбурге

Столичные производители представили передовые разработки в сфере микроэлектроники и фотоники на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Фотонная и микроэлектронная продукция имеет стратегическое значение для развития многих секторов: промышленности, информационных технологий, медицины, телекоммуникаций, транспортной инфраструктуры и других», — рассказал он.
Чтобы помочь развитию отрасли, столичные власти предлагают предприятиям меры поддержки — например, льготные инвестиционные кредиты, а для резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» — еще и налоговые преференции.
Среди разработок, представленных в рамках выставки — фотонная интегральная схема, значительно увеличивающая скорость передачи данных, первая полностью отечественная SIM-карта, профилометр для комплексного анализа поверхности материалов и многое другое.
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