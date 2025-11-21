Гарбузов: около 600 столичных лифтов установят в Самарской области при капремонте

Почти 600 новых лифтов производства Карачаровского механического завода установят в Самарской области по программе капитального ремонта жилых зданий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Для региона КМЗ спроектирует и произведет оборудование для жилых домов высотой от пяти до 16 этажей», — добавил он.

Грузоподъемность лифтов составит от 400 до 630 килограммов, их оснастят системами видеонаблюдения и отделают износостойкими материалами. В общей сложности заменить оборудование планируется до конца следующего года в 220 домах в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани и Волжском районе.

Всего в Москве в отрасли лифтостроения заняты четыре предприятия. На базе Карачаровского механического завода создается отраслевой кластер, в котором будут производить системы управления, преобразователи частоты, приводы дверей кабины, TFT-экраны и другие комплектующие.