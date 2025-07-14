Гарбузов: ОЭЗ «Технополис Москва» посетили около 1400 школьников

В рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» около 1400 школьников посетили производства ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024-2025 учебном году. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что ОЭЗ «Технополис Москва» является не только центром роста промышленности, но и драйвером развития кадрового потенциала столицы.

«Особая экономическая зона города уже второй учебный год выступает индустриальным партнером проекта „Инженерный класс в московской школе“. В его рамках ОЭЗ Москвы оказывает содействие в организации промышленных экскурсий, которые погружают юных инженеров в особенности работы высокотехнологичных производств. С сентября по май на экскурсиях предприятий на площадке „Печатники“ побывали около 1400 школьников из инженерных классов», — сказал Гарбузов.

На сегодняшний день в программе принимают участие больше 15 крупных компаний ОЭЗ столицы, в числе которых — крупнейшие российские производители микроэлектроники и фотоники, медицинских изделий, новых материалов, аддитивных и информационных технологий.