Гарбузов: объем экспорта компаний Москвы в отрасли приборостроения вырос на 122%

Экспорт продукции столичных компаний, производящих приборы, с начала года вырос на 122%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Предприятия поставляли приборы для измерения различных типов излучения, а также радиолокационную аппаратуру», — добавил он.

Среди основных покупателей — Казахстан, Белоруссия и Китай. Кроме того, на выставке «Иннопром.Центральная Азия» заключили контракты на поставку роботизированных комплексов в несколько компаний из Узбекистана.

Экспортировать продукцию компаниям помогает столичный центр «Моспром», который с 2016 года помогает им искать контрагентов за рубежом и вести с ними переговоры. В общей сложности благодаря ему уже более тысячи столичных компаний приняли участие в промышленных выставках по всему миру.

Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что развитие международных связей московских компаний отвечает недавно утвержденной Стратегии развития промышленности.