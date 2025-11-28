Гарбузов: новый технопарк возведут в Зеленограде по программам МаИП и МПТ

Новый технопарк возведут в Зеленограде на участке площадью около 4,5 гектара по программам масштабных инвестпроектов и стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Город реализует несколько эффективных программ, позволяющих возводить современные производственные площадки, отвечающие высоким стандартам комфорта и технологичности», — заявил он.

Помимо производственного корпуса на территории разместятся контрольно-пропускной пункт, парковки, площадки для погрузки и разгрузки, а также зоны отдыха и благоустройства. Сейчас на объекте монтируют фасады, кровлю и инженерные коммуникации. В общей сложности новый промышленно-строительный комплекс в Зеленограде займет более 17 гектаров.

«Все участки для реализации проектов предоставлены инвестору по льготной арендной ставке — всего один рубль в год», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стратегию развития промышленности столицы. По ней до 2030 года объем производственной инфраструктуры должен значительно увеличиться, в том числе за счет частных инвестиций.