Гарбузов: новые шлифовальные станки для авиадвигателей начнут производить в Москве

Столичное предприятие, входящее в состав госкорпорации «Ростех», планирует в следующем году наладить серийное производство шлифовальных станков для обработки деталей в авиа- и энергетической промышленности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В этом году разработка вошла в число лауреатов Национальной премии „Лучший промышленный дизайн России“», — добавил он.

Станки будут уникальными для России. По производительности, точности и надежности они не уступают зарубежным аналогам.

Технология глубинного шлифования и система контроля полностью автоматизированы, что исключит человеческий фактор в работе. Обрабатывать на них можно будет больше 10 видов металлов.