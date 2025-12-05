Гарбузов: неделя промышленного дизайна состоялась в Москве

Неделя промышленного дизайна, на которой обсудили актуальные вызовы и будущие векторы развития, прошла в столице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промышленный дизайн играет ключевую роль в повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства. Именно он превращает разработки в понятные, удобные и успешные товары», — добавил он.

Мероприятие объединило победителей конкурса «Лучший промышленный дизайн России», представителей федеральных и городских органов власти, а также бизнеса. Среди затронутых тем — внедрение искусственного интеллекта и других цифровых технологий.

«Современный промдизайн — это прежде всего про узнаваемость бренда на глобальном рынке», — отметил главный управляющий партнер по развитию ИИ ВЭБ.РФ Александр Павлов.

Кроме того, в рамках Недели прошла выставка «Техноформа успеха», на которой посетители могли увидеть разработки резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» и инновационного центра «Сколково».