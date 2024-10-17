Гарбузов: на газобетонном заводе в Зеленограде начали установку оборудования

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Завод по выпуску автоклавного газобетона создадут в Зеленограде по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«В районе Савелки ЗелАО будет создан современный строительно-промышленный комплекс, состоящий из четырех предприятий. Заводы будут выпускать газобетонные блоки, металлоконструкции, строительные материалы и полуприцепы — дома на колесах», — заявил он.

По его словам, земельные участки город передал инвестору по льготной ставке, а в округе благодаря этому появятся 600 рабочих мест. Скоро на предприятии установят автоклавы, бункеры для песка и другое оборудование.

«Такие проекты при поддержке города помогают бизнесу не только успешно развиваться, но и решать социальные вопросы, в том числе содействовать трудоустройству», — отметил директор проектов группы компаний ФСК Максим Рыбаков.

Он подчеркнул, что ввести объекты в эксплуатацию планируется уже в следующем году.

Программа стимулирования создания мест приложения труда существует с 2020 года. За это время с инвесторами заключили более 130 соглашений, благодаря которым создадут суммарно свыше 290 тысяч рабочих мест во всех отраслях городской экономики. Направить заявку на участие можно через столичный Инвестиционный сайт.

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