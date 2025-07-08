Гарбузов: московский производитель вошел в шорт-лист премии «Индустрия»

Столичный производитель биотехнологического оборудования стал номинантом Национальной промышленной премии России. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Признание московской компании в национальной премии „Индустрия“ еще раз подтверждает, что столица занимает лидирующие позиции в развитии прогрессивных технологий в России», — подчеркнул он.

Церемония состоялась в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Всего на конкурс поступили 392 заявки, из них жюри выбрало пять лучших. Возглавлял экспертный совет министр промышленности и торговли Антон Алиханов.