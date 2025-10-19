Гарбузов: московские компании нарастили выпуск лекарств

Предприятия Москвы продолжают укреплять статус столицы как ведущего центра фармацевтической отрасли России. За первые восемь месяцев 2025 года объем производства в городе вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В Москве сосредоточен основной потенциал российской фармацевтической индустрии — здесь работают более 300 предприятий, которые выпускают современные лекарства и медизделия для лечения широкого круга заболеваний», — отметил Гарбузов.

С января по август 2025 года компании увеличили выпуск медицинских препаратов и материалов на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи этой продукции выросли почти на треть — на 30,9%, достигнув более 236 миллиардов рублей.

С начала 2025 года московский фармацевтический завод «Сервье РУС» выпустил свыше 53 миллионов упаковок препаратов. Это на 9,5% больше, чем в прошлом году. Завод специализируется на лекарствах для лечения хронических неинфекционных заболеваний, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с венами. С момента открытия предприятие выпустило более 500 миллионов упаковок медикаментов.