Гарбузов: московские компании нарастили выпуск лекарств
Предприятия Москвы продолжают укреплять статус столицы как ведущего центра фармацевтической отрасли России. За первые восемь месяцев 2025 года объем производства в городе вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В Москве сосредоточен основной потенциал российской фармацевтической индустрии — здесь работают более 300 предприятий, которые выпускают современные лекарства и медизделия для лечения широкого круга заболеваний», — отметил Гарбузов.
С января по август 2025 года компании увеличили выпуск медицинских препаратов и материалов на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи этой продукции выросли почти на треть — на 30,9%, достигнув более 236 миллиардов рублей.
С начала 2025 года московский фармацевтический завод «Сервье РУС» выпустил свыше 53 миллионов упаковок препаратов. Это на 9,5% больше, чем в прошлом году. Завод специализируется на лекарствах для лечения хронических неинфекционных заболеваний, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с венами. С момента открытия предприятие выпустило более 500 миллионов упаковок медикаментов.
В этом году московское предприятие «Изварино Фарма» зарегистрировало восемь новых препаратов. Среди них — лекарства от тромбозов, депрессии и табачной зависимости. Вместе с китайскими партнерами и Казанским федеральным университетом компания разработала препарат для клеточной иммунной терапии CAR-T. Сегодня в портфеле предприятия — более 90 наименований продукции.
В 2025 году московский промышленный холдинг «Эверс груп Рус» выпустил около 60 тысяч различных раневых покрытий. К концу года компания планирует увеличить производство вдвое. Кроме того, она разработала и представила на рынке средство на основе хитозана для лечения сложных ран, которое значительно ускоряет процесс заживления.
Инновационный научно-производственный центр «Пептоген» в технопарке «Строгино» создает пептидные лекарства нового поколения. Эти препараты помогают при неврологических заболеваниях, инсульте и тревожных расстройствах, а также улучшают работу мозга у здоровых людей. За первые девять месяцев 2025 года производство лекарств для профилактики и лечения тревожности увеличилось на 20%. Продажи в этой категории выросли на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года.