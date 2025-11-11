Гарбузов: лифты КМЗ установят по программе капремонта в Мурманской области

Многоквартирные дома в Мурманске оснастят лифтами Карачаровского механического завода в рамках программы капитального ремонта. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он обратил внимание, что производители лифтов продолжают выполнять планы по модернизации жилищного фонда в России.

«В рамках договора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» и Карачаровского механического завода установят 65 единиц новейшего лифтового оборудования в девяти- и четырнадцатиэтажных жилых зданиях в разных районах города», — уточнил Гарбузов.

По его словам, произведенные КМЗ лифты развивают скорость до метра в секунду, их грузоподъемность составляет 400 и 630 килограмм: они могут одновременно перевозить до пяти и до восьми человек. Также подъемное оборудование дополнительно оснастят вентиляцией.