Гарбузов: лифты КМЗ установят по программе капремонта в Мурманской области
Многоквартирные дома в Мурманске оснастят лифтами Карачаровского механического завода в рамках программы капитального ремонта. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он обратил внимание, что производители лифтов продолжают выполнять планы по модернизации жилищного фонда в России.
«В рамках договора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» и Карачаровского механического завода установят 65 единиц новейшего лифтового оборудования в девяти- и четырнадцатиэтажных жилых зданиях в разных районах города», — уточнил Гарбузов.
По его словам, произведенные КМЗ лифты развивают скорость до метра в секунду, их грузоподъемность составляет 400 и 630 килограмм: они могут одновременно перевозить до пяти и до восьми человек. Также подъемное оборудование дополнительно оснастят вентиляцией.
Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский рассказал, что в оборудовании применили самые современные решения, которые повышают износостойкость и энергоэффективность.
«Кнопки выполнены из нержавеющей стали, пол – из рифленого алюминия, для освещения используются точечные светодиодные светильники», — добавил он.
Согласно договору, завод будет комплексно проводить работы по замене лифтов, в том числе осуществлять пусконаладочные работы, разработку проектно-сметной документации, производство, демонтаж устаревшего оборудования и монтаж нового.
Генеральный директор «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Юлия Барсукова подчеркнула, что компания предоставила гарантию на пять лет и выразила готовность оперативно решать вопросы с заменой комплектующих.