Гарбузов: крупнейшая площадка ОЭЗ Москвы утроит число промышленных площадей

Гости форума «Территория будущего. Москва 2030» могут узнать о перспективах развития особой экономической зоны. На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 году построят в три раза больше промышленной инфраструктуры, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Через пять лет площадь производственных и общественно-деловых пространств для высокотехнологичных предприятий превысит 1,5 миллиона квадратных метров. Здесь смогут найти работу 25 тысяч человек.

Особая экономическая зона Москвы является одним из самых эффективных инструментов поддержки инновационного и наукоемкого бизнеса. На макете, разработанном специально для гостей выставки «Та самая Москва», можно увидеть, как изменится площадка «Печатники» к 2030 году, рассказал Гарбузов.

«Сегодня здесь работает более 130 высокотехнологичных компаний, которые при поддержке города создают импортозамещающую продукцию в таких сферах, как фармацевтика, электромобилестроение, медицинское оборудование и новые материалы», — добавил он.