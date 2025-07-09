Гарбузов: компании ОЭЗ «Технополис Москва» представили разработки на «Иннопроме»

Столичные компании представили на стенде Москвы на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге собственные разработки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Благодаря поддержке города компании ОЭЗ „Технополис Москва“ могут активно развивать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — рассказал он.

Среди представленной продукции — уличные всепогодные терминалы, транслирующие социально значимую информацию. Они способны работать в суровых климатических условиях, а аппаратную часть предприятие выполнило на основе материнской платы собственного производства. Их производитель выпускает и другое оборудование, которое активно экспортирует в разные страны мира.

Также один из резидентов показал на выставке уникальный роботизированный комплекс для гравировки и маркировки металлических изделий. Их продукция с собственным ПО пользуется популярностью у белорусских заказчиков.