Гарбузов: компании Москвы каждый день производят более 35 тысяч предметов одежды

Столичные предприятия легкой промышленности после ухода с российского рынка иностранных брендов начали интенсивное расширение, это привело к увеличению объемов производства. В городе работают более 340 компаний, 135 из них выпускают одежду, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

За первые пять месяцев 2024 года на 48,8% выросло производство женской одежды из кожи, на 21,5% — блейзеров и жакетов.

Каждый день в московских компаниях легкой промышленности производят 2,3 тысячи футболок, 3,8 тысячи спортивных костюмов, 1,2 тысячи трикотажных джемперов и кардиганов. Также столичные предприятия изготавливают спецодежду.

«В сумме каждый день — более 35 тысяч изделий. Город активно поддерживает производства, предоставляя антикризисные инструменты для развития», — рассказал министр.

Московские промышленники могут воспользоваться системными мерами поддержки, в столице действуют более 20 финансовых и нефинансовых механизмов. Компаниям помогают находить новые рынки сбыта, налаживать коммерческие контакты. Экспортной поддержкой «Моспрома» за три месяца воспользовались более 50 фирм.

Также столичные предприниматели могут получить субсидии и льготные займы для модернизации оборудования, расширения экспортной деятельности и внедрения новых технологий. В 2023 году такую помощь получили девять предприятий на сумму более 1,2 миллиарда рублей.