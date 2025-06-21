Гарбузов: Карачаровский механический завод запустил производство умных лифтов
Карачаровский механический завод начал выпускать умные лифты, которые позволяют безбарьерно перемещаться внутри здания. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, КМЗ показывает уверенный рост и продолжает осваивать передовые технологии. Благодаря новой системе «умный лифт» оборудование работает в режиме «свободные руки», идентифицируя пользователя при входе в здание.
«После распознавания система автоматически направляет лифтовую кабину к пользователю и доставляет его на необходимый этаж без дополнительного взаимодействия», — отметил Гарбузов.
По его словам, пользователи также могут вызывать лифт удаленно и выбирать пункт назначения с помощью смартфона. Умные лифты ставят в современных зданиях, чтобы повысить их удобство и безопасность. Разработку успешно применяют как в бизнес-центрах, так и в жилых комплексах и отелях.
В 2025 году Карачаровскому механическому заводу исполнилось 75 лет. За время работы предприятие выпустило более 285 тысяч лифтов. В 2024 году завод включили в состав особой экономической зоны «Технополис Москва».
На базе КМЗ формируется первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения, который объединяет производителей лифтового и сопутствующего оборудования. Предприятие будет производить ключевые комплектующие: системы управления, преобразователи частоты, дверные привода, TFT-дисплеи, а также эскалаторы и траволаторы.
Также КМЗ скоро начнет выпускать тихую, бесшумную и компактную безредукторную лебедку.