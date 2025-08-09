Гарбузов: гости выставки «Та самая Москва» попробуют себя в профессиях будущего

Посетители выставки «Та самая Москва» в интерактивной зоне смогут попробовать себя в промышленных профессиях будущего. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что квалифицированные кадры являются основой развития современной высокотехнологичной промышленности.
«Сегодня в этой сфере трудоустроен каждый 10-й москвич. Город выстраивает непрерывную систему профподготовки и повышения квалификации специалистов, особое внимание уделяется профессиональной ориентации школьников и молодежи», — рассказал Гарбузов.
Каждый желающий сможет примерить на себя современные специальности и получить уникальный опыт через интерактивные игры. Участники управляют роборукой, пытаясь собрать предметы по заданию. Посетители получают понимание, какими навыками должен обладать оператор роботов, в том числе молниеносной реакцией и вниманием к деталям.
Будущие биотехнологи смогут попробовать вырастить полезные бактерии, получив знания в бактериологии и биотехнологиях.
Иммерсивные зоны выставки покажут устройство современной промышленной инфраструктуры и расскажут об экологических инициативах московской промышленности.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 14 сентября. Он покажет москвичам и гостям города главные инновационные достижения во всех сферах жизни Москвы.
