Сегодня 10:20 Гарбузов: гости выставки «Та самая Москва» попробуют себя в профессиях будущего 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Выставки

Роботы

Промышленность

Правительство Москвы

Москва

Посетители выставки «Та самая Москва» в интерактивной зоне смогут попробовать себя в промышленных профессиях будущего. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что квалифицированные кадры являются основой развития современной высокотехнологичной промышленности. «Сегодня в этой сфере трудоустроен каждый 10-й москвич. Город выстраивает непрерывную систему профподготовки и повышения квалификации специалистов, особое внимание уделяется профессиональной ориентации школьников и молодежи», — рассказал Гарбузов.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Каждый желающий сможет примерить на себя современные специальности и получить уникальный опыт через интерактивные игры. Участники управляют роборукой, пытаясь собрать предметы по заданию. Посетители получают понимание, какими навыками должен обладать оператор роботов, в том числе молниеносной реакцией и вниманием к деталям. Будущие биотехнологи смогут попробовать вырастить полезные бактерии, получив знания в бактериологии и биотехнологиях.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

Иммерсивные зоны выставки покажут устройство современной промышленной инфраструктуры и расскажут об экологических инициативах московской промышленности. Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа по 14 сентября. Он покажет москвичам и гостям города главные инновационные достижения во всех сферах жизни Москвы.