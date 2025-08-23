Гарбузов: экспорт напитков из Москвы вырос в 1,4 раза с начала года

Экспорт напитков столичного производства с начала года вырос почти на 40%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Ключевыми импортерами напитков столичного производства стали Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Армения — на них пришлось 88% производственного экспорта», — добавил он.

Всего в Москве напитки выпускают 25 предприятий. Больше всего импорт вырос в Армению — на 65%.

Экспортировать продукцию помогает центр «Моспром». Например, в феврале 2025 года он помог компании «Очаково» заключить контракт с представителями ОАЭ на поставку безалкогольных напитков на общую сумму в 500 миллионов рублей.