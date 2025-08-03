Ликсутов: производители напитков в Москве продолжают расширять ассортимент продукции
Столичные производители напитков увеличили поставки продукции за период с января по май этого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Рост составил 9,7% к аналогичному периоду 2024-го.
«Компании стабильно выпускают качественные и конкурентоспособные товары, что подтверждает растущий спрос. Так, в январе–мае 2025-го предприятия поставили заказчикам продукции на сумму более 37 миллиардов рублей, что на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года», — подчеркнул он.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что сейчас фруктовые и ягодные напитки в столице выпускает свыше 30 предприятий.
Компании расширяют ассортимент, создают необычные вкусы.
«За пять месяцев в столице произвели более 278 миллионов полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной.Также компании выпустили свыше 198 тысяч декалитров различных сиропов», — подчеркнул Гарбузов.
Так, компания «ОЧАКОВО» запустила летнюю промоакцию для бренда COOLCOLA, подчеркнув право потребителей жить в своем ритме, быть разными и чувствовать себя комфортно в любой роли. Эту идею олицетворяют новые бренд-маскоты — Акула и Коала.
«Мы верим, что настоящая свобода — в возможности быть разным. Сегодня хочется быть в центре событий, а завтра — замедлиться и побыть наедине с собой. Акула и Коала — это отражение этих состояний, эмоций и настроений», — пояснил генеральный директор «ОЧАКОВО» Юрий Антонов.
Названия маскотов созвучны названию бренда COOLCOLA. Через них мы говорим: «Будь собой, каким бы ты ни был сегодня». Мы рады видеть, как COOLCOLA становится не просто напитком, а частью повседневной жизни, стиля и внутреннего настроя наших потребителей».
Юрий Антонов
Другой производитель «Азиано» выпускает соки из экзотических фруктов: вкус незнакомых фруктов, кокосовой воды и молока поможет освежиться в жаркий день.
В ассортименте «Азиано» есть соки и нектары с семенами базилика и серия газированных напитков со вкусом личи, апельсина, киви, манго, арбуза, малины, клубники и мохито.