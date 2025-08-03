Ликсутов: производители напитков в Москве продолжают расширять ассортимент продукции

Столичные производители напитков увеличили поставки продукции за период с января по май этого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Рост составил 9,7% к аналогичному периоду 2024-го.

«Компании стабильно выпускают качественные и конкурентоспособные товары, что подтверждает растущий спрос. Так, в январе–мае 2025-го предприятия поставили заказчикам продукции на сумму более 37 миллиардов рублей, что на 9,7% больше, чем за такой же период прошлого года», — подчеркнул он.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что сейчас фруктовые и ягодные напитки в столице выпускает свыше 30 предприятий.

Компании расширяют ассортимент, создают необычные вкусы.

«За пять месяцев в столице произвели более 278 миллионов полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной.Также компании выпустили свыше 198 тысяч декалитров различных сиропов», — подчеркнул Гарбузов.

Так, компания «ОЧАКОВО» запустила летнюю промоакцию для бренда COOLCOLA, подчеркнув право потребителей жить в своем ритме, быть разными и чувствовать себя комфортно в любой роли. Эту идею олицетворяют новые бренд-маскоты — Акула и Коала.