Гарбузов: более трех миллиардов рублей привлекут для создания производств в регионах

В рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге состоялась сессия, посвященная офсетным контрактам. Среди ее участников — министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«На текущий момент мы заключили три межсубъектовых офсета: с республикой Карелия, Оренбургской и Владимирской областями. В создание производств на этих территориях привлекут свыше 3 миллиардов рублей», — рассказал он.

Согласно этим контрактам регион обязуется вложиться в создание или модернизацию производства, а Москва — закупать продукцию в течение определенного срока. В Карелии будут производить для столицы щебень, в Оренбургской области — выращивать тюльпаны, а во Владимирской — выпускать стабилизирующую добавку для асфальтобетонных покрытий. Все три соглашения заключили сроком на 10 лет.

Министр промышленности и торговли Карелии Светлана Астахова добавила, что компания, инвестировавшая в производство, запустила завод с опережением графика.

«Организация взяла на себя и существенную социальную нагрузку: от благоустройства населенных пунктов до социальных выплат сотрудникам за рождение ребенка», — добавила она.

Всего с 2017 года столичное правительство подписало более 30 офсетных контрактов, по девяти из них уже начались поставки.