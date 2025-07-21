Гарбузов: благодаря ОЭЗ «Технополис Москва» появилось более тысячи рабочих мест

В январе–марте 2025 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» создали более тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

По его словам, с начала работы компаний в ОЭЗ в столице появилось более 24,3 тысячи рабочих мест, из которых почти 19,4 тысячи обеспечили резиденты. Он назвал «Технополис Москва» драйвером развития промышленности и обратил внимание на стремительный рост кадрового потенциала города.

«Благодаря модернизации и расширению производств компании особой экономической зоны привлекают все больше специалистов», — подчеркнул Гарбузов.

За первый квартал 2025 года специализирующиеся на сфере радиоэлектроники и микроэлектроники компании открыли более 310 новых вакансий. За этот период объявления о поиске новых кадров также опубликовали предприятия, выпускающие фармацевтические препараты и медоборудование. Благодаря новым открытым вакансиям работу получили около 340 человек.