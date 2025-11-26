Гарбузов: 14 предприятий электронной и медицинской промышленности создадут в Москве

По программе масштабных инвестпроектов в ближайшие годы в Москве возведут 14 новых предприятий по выпуску электронной техники, лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Совокупная площадь новых производственных комплексов превысит 215 тысяч квадратных метров, а число созданных рабочих мест составит почти шесть тысяч», — добавил он.

В частности, оптику, осветительные и другие высокотехнологичные приборы будут производить на девяти новых предприятиях, пять из которых сейчас активно возводят. Для производств выделили более 32 гектаров земли в восьми административных округах.

«Это позволяет, с одной стороны, не перегружать отдельные районы чрезмерной концентрацией промышленных производств, с другой — дает возможность создавать новые высокооплачиваемые рабочие места неподалеку от мест проживания будущих сотрудников», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Первое из предприятий — инженерный центр технопарка «Ньютон Плаза» — уже начало работу. Кроме того, в районе Северный появится фармацевтический завод, а в Черемушках — предприятие по выпуску лекарств для лечения животных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что, согласно стратегии развития промышленности, до 2030 года благодаря масштабным инвестпроектам в городе должны появиться свыше 100 новых промышленных объектов общей площадью около четырех миллионов квадратных метров.