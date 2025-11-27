Форум «День заказчика» прошел в Москве

Более 400 представителей промышленности приняли участие в форуме «День заказчика» в Москве. Его цель — наладить диалог между заказчиками и производителями и обменяться новыми технологическими решениями.

На пленарной сессии выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он призвал снизить зависимость от зарубежной техники. По словам главы Минпромторга, к 2030 году доля отечественных станков на рынке должна достигнуть 60%.

Одной из ключевых тем форума стало импортозамещение. За четыре года количество производителей станков в России увеличилось втрое.

«Жизнь показала, что нужно иметь свое производство, нужно иметь свое станкостроение, и нужно уметь разрабатывать станки на мировом уровне», — заявил и. о. ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин.

Важную роль в разработке оборудования играет Головной центр компетенции.

«Его ключевой задачей является разработка конструкторской документации и производство опытного оборудования на те станки, которые на сегодняшний день в Российской Федерации не производятся», — отметил его руководитель Юрий Коваль.

Параллельно с этим решается вопрос обеспечения кадрами, ведь развитие отрасли невозможно без квалифицированных специалистов. Университет подписал соглашения о сотрудничестве с несколькими предприятиями. Кроме того, планируются и другие мероприятия.

«Это и подготовка студентов-целевиков на старших курсах, и развитие современных программ по робототехническим комплексам в колледжах, и программа дополнительного профессионального образования для людей, которые уже в отрасли работают», — рассказал начальник экспертно-аналитического управления ГЦК Константин Еленев.