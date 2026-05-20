Фонтан в «Лужниках» назвали московской аномалией

В «Лужниках» началось зарождение новой элитной тусовки, однако в Москве привычные социологические модели работают наполовину. Поэтому новый зеркальный фонтан-озеро площадью 3,5 тысячи квадратных метров — аномалия, а не образ жизни, заявил 360.ru партнер Бюро гражданской инженерии Петр Иванов.

«Теперь богатая публика ищет в городе какое-то новое место, чтобы реализовывать свои повседневные практики. Потому что никто не отменял демонстративного потребления, статусности заведений и так далее», — отметил Иванов.

Эксперт рассказал о формировании новых мест для тусовки элиты в капиталистических городах и отметил, что в российской столице схема сработала на 50%.

Зарождение новой точки для сбора богатой публики ожидали неподалеку от Патриарших прудов, откуда мажоров вытеснили пару лет назад подражатели. В Москве это оказались «Лужники», которые после модернизации стали центром притяжения для молодежи.

«В традиционных туристических городах это место резидентной концентрации обеспеченных слоев населения. То есть это не только тусовки, но еще и жизни. Фонтан в „Лужниках“ не совсем про образ жизни. Это, видимо, тоже какая-то специальная московская аномалия», — заявил Иванов.

