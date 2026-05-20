Спортсмены против отдыхающих. В чем причина скандала у фонтана в «Лужниках» Экономист Колташов: молодежь не стремится к демонстративным изыскам

Москва обзавелась новым уникальным фонтаном в «Лужниках». Однако спортсмены недовольны обилием праздной публики, которая не слишком культурно себя ведет. Администрация спорткомплекса не спешит воспитывать посетителей: российский бизнес, как и везде в мире, делает ставку на молодых. Пусть они небогаты, зато их много, и они охотно оставляют деньги в кафе и недорогих ресторанах.

Новый фонтан в «Лужниках» Нынешней весной в «Лужниках» открыли зеркальный фонтан-озеро площадью три с половиной тысячи квадратных метров. Он появился в рамках модернизации инфраструктуры спорткомплекса, которую курирует правительство Москвы. Стоимость новинки, оплаченной из городского бюджета, не раскрывается. Новая локация мгновенно завоевала популярность у горожан и гостей столицы. И это неудивительно: снимки в обновленных «Лужниках» украсят любую страницу в соцсети. Там хорошо прогуливаться или просто сидеть в шезлонгах, наслаждаясь прохладой и глядя на световое шоу на стенах Большой спортивной арены. Вечерами гостям запускают мультимедийную проекцию на струях воды, которая играет в такт музыке — похожие эффекты можно было видеть на уже почившем фестивале «Луч света». Рядом открылись кафе и рестораны. Зимой фонтан тоже не будет простаивать: он трансформируется в один из крупнейших катков Москвы.

Фото: Девушки у фонтана в «Лужниках», Москва, май 2026 года. Станислав Красильников / РИА «Новости»

История «Лужников» Изначально «Лужники» задумывались как монументальный спортивный центр, ключевое место для проведения международных соревнований. Над его созданием работали архитекторы и инженеры под руководством Александра Власова — того самого, что после войны подарил киевлянам новый Крещатик. Спорткомплекс стал многофункциональной ареной для проведения масштабных соревнований и центром подготовки советских спортсменов. Здесь прошли десятки чемпионатов и спартакиад. Это отсюда летом 1980 года улетал олимпийский мишка на закрытии XXII Олимпиады. Перестройка, гласность, кооперация и прочие новшества второй половины 80-х привели к тому, что «Лужники» подрядили для концертов и массовых гуляний. В 1990 году на стадионе впервые прошел праздник газеты «Московский комсомолец», а затем состоялся последний концерт группы «Кино». Спорт уже никому не был нужен.

Фото: Фестиваль пива в «Лужниках», Москва, 2000 год. Владимир Федоренко / РИА «Новости»

Весной 1992-го Центральный стадион имени В. И. Ленина переименовали в открытое акционерное общество «Олимпийский комплекс „Лужники“». Тогда же на территории комплекса на 11 лет обосновался вещевой рынок. Потом его все-таки выставили за ограду, но окончательно избавились только летом 2011 года. После этого «Лужники» стали собственностью города, и в 2013-м началась реконструкция комплекса. Постепенно там появились Большая и Малая спортивные арены, зал «Дружба», спортивный городок, дворцы гимнастики и тенниса, международный центр самбо и центр бокса, ледовый дворец «Кристалл», открытые футбольные поля, беговые дорожки и другие спортплощадки. На Лужнецкой набережной открыли зону с дорожками для бега, роликов и велосипедов, а также обустроили зону отдыха на берегу. На территории спорткомплекса заработала канатная дорога до Воробьевых гор. Кстати, обратный маршрут любители экстрима могут проделать на зиплайне.

Фото: Московская канатная дорога, соединяющая смотровую площадку Воробьевы горы и стадион «Лужники». Алексей Лебедев / РИА «Новости»

Конфликт в «Лужниках» Спортсмены — профессиональные и любители, дети и взрослые — резонно считали «Лужники» своей вотчиной. Они приезжали туда на тренировки, поэтому трансформация спорткомплекса в место тусовки старожилов не обрадовала. Интернет заполонили жалобы на праздную публику, которая мешает заниматься спортом. На беговых дорожках и в зонах для пробежек ставят шезлонги, а некоторые даже автомобили паркуют. Возле входа — перманентное скопление машин, и припарковаться практически невозможно. Добавьте к этому самокатчиков и блогеров всех мастей, которые записывают бесконечные видео. Посетители часто пьют спиртное — в тех самых ресторациях или на улице, кокетливо скрывая этикетки бутылок и банок непрозрачными пакетами. А еще курят сигареты, вейпы и кальяны, громко и нередко нецензурно общаются, активно мусорят.

Фото: Бегун в «Лужниках», Москва. Станислав Красильников / РИА «Новости»

При этом скоро возле «Лужников» появятся жилые многоэтажки Luzhniki Collection с видовыми квартирами и пентхаусами. Едва ли их жильцам понравится такое соседство и невозможность свободно подъехать к собственному жилью, которое обошлось в баснословную сумму. Площадку уже окрестили «новыми Патриками»: в свое время завсегдатаи популярных заведений на Патриарших прудах доставили немало головной боли местным жителям. Им пришлось добиваться от властей, чтобы те ограничили ночное движение мотоциклов и автомобилей, а работу ресторанов — до 23 часов. Публика «Лужников» настаивает, что она в своем праве: комплекс не только спортивный, но и развлекательный. У спортсменов есть много других локаций, куда отдыхающие не заходят, вот пусть там и тренируются. Новая площадка — место общественное, оно открыто для всех. Кроме того, людей туда активно зазывают в соцсетях и СМИ.

Фото: Отдыхающие в «Лужниках», Москва. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Вот в этом, пожалуй, все дело: руководство комплекса не жалеет денег на рекламу, но не может или не хочет нанять персонал, чтобы тот следил за порядком. Тем паче что в России запрещено курение и распитие алкоголя в общественных местах. А злонамеренно мусорить вообще нигде нельзя, как и парковаться в пешеходных зонах. Почему же никто не приструнит отдыхающих? Похоже, боятся, что молодежь (а большая часть посетителей — именно молодые люди) просто уйдет, и пространство останется невостребованным. Захиреют ресторации и кафе и тоже съедут, а вместе с ними — и денежка за аренду.

Фото: «Большая арена» спорткомплекса «Лужники», Москва. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Как зарождается «модное место» Социологи выяснили, что в капиталистических городах обеспеченные, модные, богатые жители стараются постоянно убежать от людей, которые хотят приобщиться к их образу жизни, рассказал партнер Бюро гражданской инженерии Петр Иванов. Именно это пару лет назад случилось на Патриарших: богатую публику просто вытеснили их подражатели. «Теперь богатая публика ищет в городе какое-то новое место, для того чтобы реализовывать свои повседневные практики. Потому что никто не отменял демонстративного потребления, статусности заведений и так далее», — сказал Иванов.

Фото: Девушка на одной из улиц в районе Патриарших прудов, Москва, 2024 год. Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Он уточнил, что зарождение нового места для элитной тусовки ожидали где-то неподалеку от Патриарших прудов. Но Москва — это необычный капиталистический город, и привычные американские модели, которые используются для анализа, тут работают только на 50%. Одно из ключевых отличий — достаточно случайный выбор точек притяжения.

В традиционных туристических городах это место резидентной концентрации обеспеченных слоев населения. То есть это не только место тусовки, это еще место жизни. Фонтан в «Лужниках» не совсем про образ жизни. Это, видимо, тоже какая-то специальная московская аномалия. Петр Иванов

«Эффект губной помады» Отказ от элитных заведений в новых точках тусовок напрямую связан с экономикой: «тяжелый люкс» обладает довольно низкой кормовой базой. Но стоит убрать ноль из ценника, как сразу же появляется гораздо больше желающих оставить свои деньги в этих заведениях. И такого рода потребителей будет все больше, заметил Иванов. «Также во время кризисов и спадов работает „эффект губной помады“: люди отказываются от крупных покупок вроде брендовой одежды или дорогих автомобилей, но с большим удовольствием пойдут и выпьют коктейль за существенные деньги. Это психологическое спасение — так появляется чувство, что еще не все потеряно», — пояснил эксперт. Есть исследования, которые показывают, что подобные необязательные расходы создают иллюзию обеспеченного образа жизни. И это касается не только состоятельных бизнесменов, но и людей среднего класса.

Фото: Oskar Eyb / www.globallookpress.com

Молодежь против «люкса» Тренд «Молодым везде у нас дорога» захватил не только Москву: это мировая тенденция. Буфетчики и прочая сфера услуг подстраиваются именно под молодых людей. Пусть у них меньше денег, зато берут массовостью. Да и заманить довольно легко — достаточно пригласить их ровесников-блогеров, которые разрекламируют все что угодно. Молодежь стремится не к демонстративным изыскам, а к простому удовлетворению своих потребностей. Предпочитают комфорт и в одежде, и в пище, а элитный стандарт молодым людям просто неинтересен, пояснил в разговоре с 360. ru экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Да и денег на роскошь у них тоже нет.

Фото: Belkin Alexey / www.globallookpress.com

У молодых людей есть потребность «кафейного» образа жизни. Не от «кофе», а от «кафе» — времяпрепровождение в компании под немудреную еду. Им интересен стандарт и формат, который они задают сами, отметил эксперт. Поэтому эта сфера обречена на развитие. Для основной массы молодежи «тяжелый люкс» просто неинтересен. Но это не означает, что он исчез.

Даже учитывая, что мы наблюдали в последние годы сильную инфляцию, элитные рестораны для людей, у которых действительно высокие доходы (и тех, кто стремится просто попробовать, что же там такое особенное готовят), в Москве, например, полны все равно. Василий Колташов

Бизнес делает ставку на молодежь, и не только сети питания, но и весь коммерческий сектор ориентируется на этот слой, подтвердил экономист. Это действительно массовый потребитель — разноплановый, но при этом весьма обширный. Правда, по нынешним временам их возраст — от 14 до 35 лет.