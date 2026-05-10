Красные и розовые фламинго в Московском зоопарке вышли на пруд после зимы

В Московском зоопарке красные и розовые фламинго впервые после зимы вышли на большой пруд. Об этом сообщил официальный портал мэра столицы.

Цвет перьев этих птиц зависит от рациона. В зоопарке им дают рыбный фарш, тертую морковь, гаммарус, ракообразных и специальный корм с витаминными добавками.

«Чем больше ракообразных и каротиноидов из водорослей попадает в организм птиц, тем их оперение ярче. Птенцы появляются серо-белыми и приобретают взрослый цвет со временем», — отметили портал.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова добавила, что в теплом вольере фламинго всю зиму поддерживали комфортную температуру около +15 градусов, поэтому они вышли на свежий воздух в начале мая.

«Они перенесли переезд на пруд и радуют гостей зоопарка своим великолепием», — подчеркнула Акулова.

Ранее лебеди-шипуны вернулись в заводской пруд Капотни после зимовки.