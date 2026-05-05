Лебеди-шипуны вернулись в заводской пруд Капотни после зимовки
Пруд возле Московского нефтеперерабатывающего завода — одна из главных точек притяжения Капотни. Каждую весну местные жители собираются посмотреть на лебедей, возвращающихся с зимовки.
Этой акции уже больше 15 лет. Зимой птицы обитают в специальных теплых вольерах, о них заботятся профессиональные орнитологи и волонтеры.
«Можно сказать, что лебеди стали настоящим символом и прихода весны в Капотню, и нашего предприятия», — заявил пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.
Посмотреть на шипунов приходят и школьники, которым рассказали о бережном отношении к окружающей среде и о том, как работает современное предприятие. Приехали на церемонию и сотрудники Московского зоопарка.
Кроме того, чтобы жизнь в Капотне стала комфортнее, сотрудники завода вместе с местными жителями и экологами ежегодно принимают участие в экологических акциях, поддерживают месячники и городские субботники.