Лебеди-шипуны вернулись в заводской пруд Капотни после зимовки

Пруд возле Московского нефтеперерабатывающего завода — одна из главных точек притяжения Капотни. Каждую весну местные жители собираются посмотреть на лебедей, возвращающихся с зимовки.

Этой акции уже больше 15 лет. Зимой птицы обитают в специальных теплых вольерах, о них заботятся профессиональные орнитологи и волонтеры.

«Можно сказать, что лебеди стали настоящим символом и прихода весны в Капотню, и нашего предприятия», — заявил пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.