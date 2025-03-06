Флагманский центр НИИ Склифосовского принял 120 тысяч пациентов за два года

Флагманский центр НИИ Склифосовского в Москве открыли два года назад. За это время он принял почти 120 тысяч пациентов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Чаще всего поступали люди с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля. Все необходимую медицинскую помощь в центре оказывают круглосуточно.

«Склиф одним из первых начал применять новые алгоритмы в диагностике, что значительно ускорило время постановки диагноза и последующей помощи», — напомнил Собянин.

Медперсонал имеет в распоряжении гибридные операционные и вертолетную площадку. Пациенты и их близкие чувствуют себя комфортно в окружении современной обстановки — там они могут получить психологическую поддержку.

Особую роль в работе центра играют цифровые сервисы ЕМИАС. Родственники тех, кто находится в реанимации, могут получать смс-сообщения с основными показателями их здоровья. Также каждый пациент получает браслет с QR-кодом, благодаря которому медики быстро получают доступ к данным о пациенте.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве в 2025–2026 годах возведут новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира и корпуса МГОБ № 62 в Сколкове.