Финал проекта «Народный Ледниковый» пройдет в саду «Эрмитаж» в Москве

Финал проекта Ильи Авербуха «Народный Ледниковый» пройдет в воскресенье, 16 февраля, в саду «Эрмитаж» в центре Москвы. Об этом сообщил столичный департамент культуры .

В событии примут участие и профессиональные фигуристы, и любители фигурного катания. Мастерство на льду продемонстрируют 30 лучших участников, а победитель заберет главный приз — один миллион рублей.

«Народный Ледниковый» проводили в парках Москвы в рамках городского проекта «Зима в Москве» и фестиваля WinterFest. По итогам каждого из трех отборочных этапов в финал проходили по три пары с профессиональными спортсменами в их составе. Также бороться за победу будут шесть одиночников и три участника, за которых проголосовали россияне.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка расплакалась в эфире шоу «Народный Ледниковый». Ее настолько тронуло выступление Валентины Карнауховой, известной под псевдонимом Валя Карнавал.