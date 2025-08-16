Финал летнего тепла. Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Леус: на погоду в Москве повлияет западный теплый атмосферный фронт

В субботу, 16 августа, на погоду в Москве окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале .

По словам метеоролога, его воздействие ограничится натеканием облачности и усилением ветра. Во второй половине дня ожидаются небольшие дожди, которые в основном пройдут в западных и северных районах региона.

«При этом температурный фон останется на пару градусов выше климатической нормы <…> В Москве финал летнего тепла», — написал Леус.

Температура воздуха в субботу составит до +25 градусов. Атмосферное давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 17 августа, в регионе пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра может опуститься до +14 градусов, днем температура составит до +20 градусов.

Ранее россиян предупредили о череде аномальных явлений осенью следующие 20 лет. Их станет больше, чем в предыдущие два десятилетия.