Россиян предупредили о череде аномальных явлений осенью следующие 20 лет

В последующие 20 лет увеличится количество аномальных явлений осенью. Их будет больше, чем в предыдущие 20 лет, рассказал РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Можно сказать, что в следующие 20 лет у нас аномальных явлений будет больше, чем предыдущие 20 осеней», — отметил он.

Кокорин добавил, что, согласно прогнозам климатического центра Росгидромета, лето будет теплеть, но медленнее, чем другие времена года. Он уточнил, что зима будет меняться самыми высокими темпами, но все это среднее повышение температуры.

«Скажем, температура зимы может повыситься за 100 лет, как, например, с 90-х годов XX века по 90-е годы XXI века, на семь или даже на 10 градусов в московском регионе. Это очень существенно», — пояснил климатолог.

Речь о том, что в центре европейской части России средние температуры станут положительными. Кокорин добавил, что к концу века разброс по средней температуре окажется в районе 10 градусов или даже больше. В результате какие-то зимы пройдут также, как в конце XX века, но станут теплее примерно на 10-20%.

До этого Кокорин рассказывал, что в течение 50 лет лето в России потеплеет на два-три градуса.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов призывал москвичей готовиться к аномальной жаре до +45 градусов в ближайшие годы.