Фестивали, концерты и дегустации. Подробно о проекте «Лето в Москве» 2025 года

С 1 июня в столице начнется грандиозный городской проект «Лето в Москве». Жителей и гостей города ожидают фестивали, дегустации и другие необычные развлечения.

Всех желающих пригласят в новый творческий лагерь «Молодежь Москвы» в кинопарке «Москино». Любители вкусной еды смогут принять участие в гастрономическом проекте «Москва — на волне. Рыбная неделя». Кроме того, в столице пройдут фестивали «Вкусы России», «Театральный бульвар», «Сады и цветы», а также исторический праздник «Времена и эпохи».

«Ежедневно в течение трех месяцев во всех округах и в каждом районе столицы будут проходить благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Большинство из них бесплатные, на открытом воздухе», — рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект открывает новые перспективы для предпринимателей. Они получат возможность организовать мероприятия на собственной площадке или в одном из 200 общественных пространств. Им также предложат представить продукцию в 13 арт-павильонах «Сделано в Москве». Для участия необходимо подать заявку на сайте проекта поддержки локальных брендов.

Мероприятия в рамках проекта «Лето в Москве» в 2024 году посетили свыше 38 миллионов человек.