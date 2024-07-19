Фейк: при тушении пожара в Москве с вертолета упала огромная рыба

Сообщение о рыбе, упавшей с вертолета при тушении пожара в Москве, опровергли

В московских Telegram-каналах начали распространять сообщения, что при тушении пожара на улице Пресненский Вал вместе с водой с вертолета упала огромная рыба. Однако эта информация оказалась фейком.

Фейк

СМИ опубликовали фотографию мужчины, держащего огромную рыбу, и подписали, что она упала с вертолета, тушившего возгорание на крыше дома на Пресненском Валу в Москве.

Правда

Фотография, которую выдали за вчерашнюю, впервые появилась в Сети еще в 2014 году на одном из развлекательных сайтов.

А сделали ее еще раньше, в 2009 году. Мужчину, изображенного на ней, звали Александр Клещев. Его дочь Елена рассказала, что отец был заядлым рыболовом и по утрам занимался любимым делом в центре Москвы. Толстолобика, попавшего в объектив, он выловил на Бережковской набережной. В 2016 году Клещев умер от онкологического заболевания.

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