Ежегодный краеведческий диктант в Москве пройдет 19-25 апреля

Восьмой интеллектуальный краеведческий диктант «Московский код» пройдет с 19 по 25 апреля. Об этом сообщили на сайте правительства Москвы .

В нем будут четыре зачета для разных возрастных категорий. В каждом зададут по 25 вопросов.

«Поучаствовать в акции в онлайн-формате можно будет на портале „Узнай Москву“ и в проекте „Активный гражданин“. А написать диктант очно приглашают культурные и образовательные площадки города», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Среди очных площадок — Музей Москвы, ситуационный центр столичного правительства и ландшафтный парк «Митино». Присоединятся к акции и учебные заведения разных уровней.

Победители диктанта получат памятные призы и билеты в музеи, галереи и на концерты.

Ранее в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина анонсировали лекцию об истории метрополитена.