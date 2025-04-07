В Москве проведут лекцию по истории строительства метрополитена

В Центре перспективных разработок московского транспорта пройдет лекция про историю метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.

Мероприятие состоится в 18:30 вечера 10 апреля. Оно приурочено к 90-летию Московского метрополитена. Лекцию «Метро: от рождения до наших дней» прочитает экскурсовод и историк метро, инженер Владимир Горайчук.

Посетителям за час расскажут о строительстве Московского метрополитена, появлении первых в мире метрополитенов и архитектурных особенностях разных эпох — от первый станций до Большой кольцевой линии.

Лекция будет проходить по адресу: улица Ивана Франко, дом 14. Для посещения нужно зарегистрироваться по ссылке до 23:00 9 апреля. Запись на лекторий может быть закрыта и раньше, если будут заняты все места.