Еще пять выделенных полос откроют в Москве с 4 апреля
В Москве с 4 апреля заработают пять новых выделенных полос. По ним пройдет почти 40 областных и городских маршрутов, на которых в рабочие дни совершается более 200 тысяч поездок, сообщил официальный сайт мэра российской столицы.
Заместитель мэра Москвы вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что общая протяженность полос составит около 2,5 километра.
«Благодаря вводу инфраструктуры время в пути сокращается в два — четыре раза, а аварийность снижается в среднем на 25%», — заявил он.
Новые выделенные полосы появятся на дублере Киевского шоссе в районе пересечения с улицей Петра Непорожнего, на 4-й Магистральной улице в районе пересечения с Хорошевским шоссе, на улице Островитянова в районе пересечения с Профсоюзной улицей.
Также полосы откроют на улице Александры Монаховой у пересечения с Калужским шоссе и на улицах Стромынке и Преображенской в районе пересечения с рекой Яузой.
Ранее стало известно, что в Москве запустят новый регулярный речной маршрут.