Новый автобусный маршрут запустят в Одинцове 6 декабря

Он соединит жилой комплекс «Гусарская баллада» с Москвой. Маршрут будет ходить в Одинцовский округ от станции метро «Крылатское» по фиксированному тарифу.

Стоимость проезда до 2 января при оплате картой «Тройка» составит 140 рублей. Принимаются также безлимитные билеты «Единый» зоны «Пригород». При оплате банковской картой поездка обойдется на один рубль дороже. Пассажиров просят учитывать, что карту требуется прикладывать дважды — при входе в автобус и при выходе, чтобы списание прошло корректно.

В администрации округа рекомендуют заранее проверить баланс «Тройки» или статус безлимитного билета и иметь при себе запасной способ оплаты. В случае ошибки списания нужно сохранить чек или фотографию экрана валидатора и обратиться к водителю или в службу поддержки перевозчика. Контакты опубликуют на сайте перевозчика и администрации жилого комплекса.