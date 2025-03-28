Еще четыре поликлиники открылись после реконструкции в Москве

Собянин объявил об открытии в Москве еще четырех поликлиник после реконструкции

Масштабная программа модернизации московских поликлиник выходит на финишную прямую. Мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил об открытии четырех медучреждений после реконструкции.

По его словам, на данный момент завершили реконструкцию 289 зданий из 340 запланированных.

Собянин отметил, что в Теплом Стане недавно открылась детская поликлиника № 81. Ее оснащение после реконструкции соответствует новому московскому стандарту. В медучреждении оборудовали современные кабинеты, для маломобильных посетителей обеспечили безбарьерную среду. Кроме того, рядом появится филиал стоматологической поликлиники.

Собянин добавил, что с 31 марта откроются еще три медицинских учреждения — поликлиника № 12 на улице Академика Комарова в Марфине, детская поликлиника № 150 на Братиславской улице в Марьине и филиал № 6 КДЦ № 6 в Восточном Дегунине.

Ранее мэр Москвы сообщил, что город готовится к запуску производства новых лекарств.