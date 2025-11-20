Еще 12 автобусных маршрутов свяжут Москву и область в декабре

Москву и ближайшие пригороды в декабре свяжут 12 новых автобусных маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Пассажиров будут перевозить современные автобусы, которые оборудованы по высоким стандартам Московского транспорта», — подчеркнул он.

Автобусы будут ходить от станций Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро в городские округа Одинцовский, Красногорск, Долгопрудный и Химки. Построить маршруты можно будет через приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт».