Еще 12 автобусных маршрутов свяжут Москву и область в декабре
Москву и ближайшие пригороды в декабре свяжут 12 новых автобусных маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Пассажиров будут перевозить современные автобусы, которые оборудованы по высоким стандартам Московского транспорта», — подчеркнул он.
Автобусы будут ходить от станций Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метро в городские округа Одинцовский, Красногорск, Долгопрудный и Химки. Построить маршруты можно будет через приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт».
Всего в ближайшие четыре года планируют запустить 170 новых маршрутов в область. По ним будут курсировать 1,5 тысячи современных отечественных автобусов. Чтобы отличать маршруты от внутригородских, они получат четырехзначную нумерацию с первой цифрой один.
Ранее в Москве заработал первый трамвайный диаметр.