Московский транспорт с 27 сентября запустит новый маршрут в Химки

Новый маршрут 1342к запустят в столице с 27 сентября от стации метро «Беломорская». Автобусы будут курсировать в микрорайон Клязьма в Химках, сообщила пресс-служба Московского транспорта.

На линии начнут работать пять современных машин большого класса, оборудованных по высоким столичным стандартам. Власти продолжают развивать пригородное направление по поручению мэра Сергея Собянина. Новый маршрут до Химок позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Всего до 2028 года планируем включить в систему Московского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных автобусных маршрутов», — сказал он.

Разовый проезд по карте «Тройка» обойдется в 75 рублей, по банковской карте — 76 рублей. Тариф 90 минут работать не будет, скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Также нельзя проехать по карте «Стрелка».