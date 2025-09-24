Московский транспорт с 27 сентября запустит новый маршрут в Химки
Новый маршрут 1342к запустят в столице с 27 сентября от стации метро «Беломорская». Автобусы будут курсировать в микрорайон Клязьма в Химках, сообщила пресс-служба Московского транспорта.
На линии начнут работать пять современных машин большого класса, оборудованных по высоким столичным стандартам. Власти продолжают развивать пригородное направление по поручению мэра Сергея Собянина. Новый маршрут до Химок позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Всего до 2028 года планируем включить в систему Московского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных автобусных маршрутов», — сказал он.
Разовый проезд по карте «Тройка» обойдется в 75 рублей, по банковской карте — 76 рублей. Тариф 90 минут работать не будет, скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются. Также нельзя проехать по карте «Стрелка».
Главное преимущество новых тарифов заключается в том, что жители области смогут совершать выгодные поездки на Московском транспорте благодаря абонементам на 30, 90 и 365 дней зоны «Пригород».
В абонементы включены пересадки между наземным транспортом, метро, МЦК и МЦД, безлимитные поездки на регулярном речном электротранспорте на маршрутах 1, 2 и 3, а также бесплатные поездки по абонементам «Единый» на велосипедах и электроскутерах городского проката «Велобайк».
Пассажиров ждут современные автобусы с климат-контролем, низким полом, местами для инвалидов и удобной навигацией, понятное и удобное расписание, высокий профессионализм водителей и понятная нумерация маршрута.