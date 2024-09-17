Экспорт столичной продукции машиностроения в страны ШОС вырос на 3,3 процента

С начала года московские предприятия нарастили экспорт продукции машиностроения в страны ШОС на 3,3% по сравнению с первым полугодием 2023-го. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Гарбузов отметил, что в страны организации поставляют механическое оборудование, микро- и радиоэлектронику, приборы, медицинскую технику, промышленные кабели и другую продукцию.

«Существенный рост демонстрирует отрасль металлургии и металлообработки — поставки товаров этого сектора промышленности увеличились на 15,2%, экспорт изделий легкой промышленности вырос на 11%», — добавил он.

Поддержку предприятиям оказывает центр «Моспром». Благодаря ему удается создавать устойчивые связи. Например, «КазМунайГаз», Атырауский НПЗ и другие крупные предприятия Казахстана покупают московский специализированный кабель.

«В 2022 году при поддержке центра „Моспром“ мы впервые приняли участие в международной промышленной выставке в Казахстане, заключили первые экспортные контракты и, в итоге, открыли свое представительство в этой стране», — рассказал вице-президент «Спецкабеля» Сергей Лобанов.

Он заявил, что поставки продукции за это время выросли в 25 раз.

В России работает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В его рамках создана цифровая платформа «Мой экспорт», где предприниматели могут получить необходимую поддержку.