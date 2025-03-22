Экспорт продуктов питания из Москвы во Вьетнам увеличился в 2024 году на 28%

Объем экспорта товаров пищевой промышленности из Москвы во Вьетнам увеличился в 2024 году на 28%. Особенной популярностью пользуются детское питание, консервированная рыба и мясная продукция, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям, развивающим экспортное направление, и помогает им выходить на новые рынки. Уже в апреле 2025 года столичные производители пищевой продукции примут участие в бизнес-миссии в Ханой, что создаст дополнительные возможности для расширения поставок», — отметил Гарбузов.

В 2019 году в столице создали Центр «Моспром» для поддержки экспортно ориентированных предприятий. «Моспром» разработал и запустил более 10 различных мер поддержки. Одной из самых востребованных инструментов остается байерская программа, которая помогает компаниям принимать участие в международных профильных выставках

Московских импортеров также поддерживает государство. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям оказывают информационную, финансовую, страховую и логистическую поддержку.