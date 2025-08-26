Эксперт оценил планы правительства Москвы по строительству метро до 2035 года

План открыть до 2035 года в Москве 60 новых станций метро — это результат грандиозной работы всех причастных. Об этом заявил президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал kp.ru, что проект включает в себя две новые линии (Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую), а также продление шести действующих и открытие 13-й станции на Кольцевой линии метро. Так, Арбатско-Покровскую линию хотят продлить в Гольяново, Филевскую — в Сколково, а Сокольническую — в Ярославский район на северо-востоке и в Остафьево на юге.

Эксперт напомнил, что с 2015 года в столице появилось более 70 станций.

«Чтобы понять масштаб работы, проделанной городом, надо напомнить, что последние десять лет в Нью-Йорке было построено всего четыре новые станции метро, а в Лондоне — ни одной», — подчеркнул он.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в ближайшие три года на развитие транспортной инфраструктуры в городе планируется направить 1,7 миллиарда рублей из 3,3 миллиарда адресной инвестиционной программы.

«Новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты. Это стимулирует развитие районов, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений», — подчеркнул он.