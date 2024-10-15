Ефимов: в бывшей промзоне «Северянин» появится пешеходный бульвар

В рамках редевелопмента бывшей промзоны «Северянин» на северо-востоке Москвы в ней появится пешеходный бульвар площадью 0,6 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Это почти 10% всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», — подчеркнул он.

По словам Ефимова, программа комплексного развития территорий позволяет возводить не только комфортные жилые кварталы, но и современные парки, скверы и набережные. Добраться до участка можно от станции «Ростокино» Московского центрального кольца и одноименной платформы Ярославского направления.

В общей сложности реконструкции подвергнут 7,18 гектара территории. По словам главы Департамента городского имущества Максима Гамана, там возведут жилой квартал общей площадью более 152 тысяч квадратных метров и образовательный комплекс на 650 мест. Часть ключей от квартир выдадут участникам программы реновации.

«Кроме того, проект включает благоустройство дворов, территории школы и детского сада: там появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки», — добавил Гаман.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что в рамках КРТ более чем на тысяче гектаров возведут многочисленные места для спорта, развлечений и отдыха, а также прогулочные зоны и велодорожки.