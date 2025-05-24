Ефимов: центры «Московского долголетия» за 6 лет получили более 90 тысяч кв. м недвижимости

Сеть центров по проекту «Московское долголетие» существует уже шесть лет и продолжает развиваться. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первый центр "Московского долголетия" открылся в 2019 году. За это время город передал для работы центров свыше 90 тысяч квадратных метров недвижимости», — заявил он.

Получая здания в оперативное управление, учреждения могут проводить в них ремонт и оснащать всем необходимым. Площадь объектов зависит от потенциального числа посетителей. С некоторыми центрами одно здание могут делить другие городские организации.

«Это позволяет москвичам старшего возраста получать социальные услуги в одном месте», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Всего в столице работает более 140 центров долголетия, которые информируют москвичей старшего поколения по разным вопросам и организуют им физический и интеллектуальный досуг. Некоторые из них открываются прямо в новостройках, возводимых по программе реновации.

«Например, один из них сегодня функционирует в жилом комплексе в проезде Шелихова в районе Лефортово», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.