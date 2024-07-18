Ефимов: технопарк на юге Москвы получил льготу на аренду земли
Московский технопарк «Связь инжиниринг» получил от города льготу на аренду земельного участка. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, для технопарков правительство Москвы предложило ставку в 0,01% от кадастровой стоимости арендуемой земли. Статус для сохранения льготы нужно подтверждать ежегодно. Сам город рассматривает подобное как долгосрочные инвестиции в промышленность и науку.
«Благодаря этому компания сможет ежегодно экономить более 2,4 миллиона рублей и направлять эти средства в собственное развитие», — отметил Ефимов.
Предприятия, работающие в технопарке, разрабатывают радиоэлектронную и электротехническую аппаратуру, которую закупают представители многих отраслей.
«Льгота предоставлена на 10 лет», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Он добавил, что площадь технопарка составляет более 24 тысяч квадратных метров, а расположен он в районе Бирюлево Восточное.
Правительство Москвы ввело программу аренды земли по сниженным ставкам для социально значимых и наукоемких предприятий в 2016 году.