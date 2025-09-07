Ефимов: современное фармпредприятие построят в Северном по программе МаИП

Масштабный инвестпроект реализуют в районе Северный. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Северо-Восточном административном округе предоставлена площадка для возведения фармацевтического предприятия. Инвестиции в реализацию этого масштабного инвестпроекта составят 13 миллиардов рублей», — заявил он.

Там будут заниматься как стратегическим и операционным планированием, так и перспективами новых лекарственных препаратов, и трансфером технологий. Общая площадь объекта составит 109 тысяч квадратных метров, он оптимизирует логистические процессы и обеспечит доступность лекарств в столичных аптеках.

После ввода в эксплуатацию предприятие обеспечит свыше тысячи новых рабочих мест и станет важным элементом медицинской и промышленной инфраструктуры города.

При этом рабочие места появятся в отдалении от центра города. Статус масштабного инвестпроекта позволяет инвестору арендовать землю всего за рубль в год.

«Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых необходимо возвести объект общей площадью 109 тысяч квадратных метров и запустить производство», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.