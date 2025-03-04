Ефимов: съезды на МКАД реконструируют на востоке Москвы

Участок Московской кольцевой автодороги длиной около 5,5 километра подвергнут реконструкции. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке первого-третьего километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов», — добавил он.

Планируется возвести съезд на Ивановский мост, организовать въезд и выезд на улицу Сталеваров, а также соединить Косинскую и Реутовскую улицы. Строительство займет около полутора лет, после этого жителям Реутова и четырех районов Москвы станет легче передвигаться по автодорогам.

«В Реутове на улице Победы обновят съезд с кольцевой дороги, на этой же улице организуют круговое движение транспорта», — добавил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице построили 100 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.